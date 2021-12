Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. A nins in zona montana inalta. Stratul de zapada masura pana la 40 cm la statia meteo Iezer. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Bicarbonatul de sodiu ii confera acestei masti o serie de caracteristici uimitoare. Are efect exfoliant, indeparteaza stratul de celule de piele moarta si curata in profunzime pielea. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Vrei sa scapi de parul din anumite zone? Daca esti ca si majoritatea oamenilor, mai ales ca femeile, probabil ca vei spune ”DA”. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Problema de matematica ce a reușit sa imparta internetul in doua. Contabilul care cheltuie 500 de euro și trebuie sa dea bani in plus! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Creșterea in greutate este una dintre cele mai mari probleme in societatea moderna. Astazi, oamenii sunt preocupați de diete și pierderea kilogramelor in plus. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel…

- Bunicii nostri aveau o reteta contra tusei care da si acum roade si nu poate face decat bine organismului. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ceaiul de ceapa cu nuci este un remediu naturist care poate fi folosit…

- Este sezonul propice pentru raceala si gripa – infectii virale care afecteaza nasul, gatul, sinusurile si caile respiratorii. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix O raceala sau o gripa comuna se manifesta prin…

- Accident spectaculos pe DN18. O mașina facuta praf. O persoana ranita in urma impactului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ieri, 18 octombrie, in jurul orei 08.00, polițiștii Secției 6 Sarasau au intervenit…