- Comisarul rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, a respins ca false acuzatiile Curtii Penale Internationale (CPI) care o fac responsabila de deportarea ilegala de copii din Ucraina, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Rusia s-a aparat luni impotriva avalansei de critici la adresa exercitarii presedintiei Consiliului de Securitate al ONU in luna aprilie, dand asigurari ca nu va abuza de aceasta pozitie, transmite AFP. „Rusia nu abuzeaza de prerogativele presedintiei. Exista, pe de o parte, pozitia nationala si, pe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri Moscova ca a "permis, a incurajat chiar" crimele de razboi ale armatei ruse in Ucraina, la un an de la retragerea Rusiei din orasul Bucea, devenit simbol al acestor crime, informeaza AFP, citat de Agerpres."Agresiunea Rusiei a dus la o sistematizare…

- Dmitri Medvedev, obișnuit sa faca declarații belicoase, spune ca orice incercare de arestare a lui Putin, poe baza mandatului Curții Penale Internaționale, ar fi o declarație de razboi. Fostul presedinte rus acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a comentat astfel cuvintele…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva președintelui rus Vladimir Putin, acuzandu-l ca este responsabil pentru crime de razboi comise in Ucraina, relateaza Reuters. Moscova a negat in mod repetat acuzațiile conform carora forțele sale ar fi comis atrocitați…

- Ucraina respinge atacurile rusești in 10 regiuni, a transmis armata Kievului, duminica dimineața. Forțele ucrainene au lansat 14 atacuri asupra bazelor temporare ale trupelor ruse și asupra pozițiilor sistemelor de rachete antiaeriene ale Rusiei, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.…

