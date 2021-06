Această planetă recent descoperită ar putea fi ”sora geamănă” a Terrei Oamenii de știința au descoperit o exoplaneta aflata la 90 de ani lumina de Pamant cu o atmosfera interesanta: ar putea avea nori formați din evapoarea apei, la fel ca Pamantul, relateaza CNN . Exoplanetele sunt planete situate in afara sistemului nostru solar. Aceasta exoplaneta, numita TOI-1231 b, face o orbita completa in jurul stelei sale la fiecare 24 de zile de pe Pamant. Exoplaneta orbiteaza in jurul unei stele pitice roșii de tip M, cunoscuta sub numele de NLTT 24399, mai mica și mai puțin luminoasa decat Soarele nostru. Descoperirea planetei a fost detaliata intr-un nou studiu care va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

