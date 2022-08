Această întâlnire a ”greilor” planetei ar putea calma spiritele și readuce pacea în lume Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal. Oficialii chinezi planifica o deplasare a lui Xi Jinping in Asia de Sud-Est, in luna noiembrie, ocazie cu care liderul de la Beijing ar putea avea o intalnire cu Joseph Biden. Aceasta ar fi prima vizita in strainatate efectuata de Xi Jinping in ultimii aproape trei ani si prima intrevedere cu Joseph Biden de cand a devenit presedinte al Statelor Unite. Actiunile de planificare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a anuntat, vineri, suspendarea cooperarii cu Statele Unite in anumite domenii, ca reactie la vizita efectuata in Taiwan de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor de la Washington. Ministerul chinez de Externe a transmis Washingtonului ca va fi suspendata cooperarea…

- Ministerul chinez de Externe a mai precizat ca suspenda cooperarea cu Washingtonul privind prevenirea criminalitatii transfrontaliere si traficul de droguri, precum si repatrierea migrantilor ilegali, ca parte a opt masuri specifice. Intr-o declaratie emisa la scurt timp dupa ce Pelosi a parasit Japonia…

- Ministerul chinez de Externe condamna ferm, marti, vizita presedintei Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi in Taiwan, relateaza AFP si CGTN. Presedinta Camerei Reprezentantilor Statelor Unite a sosit pe insula marti seara (ora locala), in pofida unor amenintari cu represalii ale Chinei. Aceasta…

- Duminica dupa-amiaza, racheta Long March 5B a decolat de la baza de lansare Wenchang din provincia sudica Hainan, transportand un nou laborator alimentat cu energie solara, modulul experimental Wentian, care urmeaza sa fie adaugat la statia spatiala chineza Tiangong. Insa marimea rachetei de mare capacitate…

- Duminica dupa-amiaza, racheta Long March 5B a decolat de la baza de lansare Wenchang din provincia sudica Hainan, transportand un nou laborator alimentat cu energie solara, modulul experimental Wentian, care urmeaza sa fie adaugat la stația spațiala chineza Tiangong. Insa marimea rachetei de mare capacitate…

- Siria a recunoscut oficial ”independența și suveranitatea Republicilor Populare Luhansk și Donețk”, din estul Ucrainei. Decizia a fost facuta publica miercuri de agenția de știri de stat SANA, care citeaza o sursa din ministerul de externe, potrivit CNN și The Guardian . ”Intr-o expresie a voinței comune…

- Cel mai mare pește de apa dulce, o pisica de mare cu greutate de 300 de kg, a fost prins in raul Mekong din Cambodgia, potrivit BBC . Acesta a detronat deținatorul precedent al recordului, un somn de 293 kg, capturat in Thailanda in 2005. Mekongul, un fluviu bogat in biodiversitate, dar amenințat de…

- China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea,…