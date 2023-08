Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a postat joi pe platforma X (fosta Twitter) pentru prima data in mai bine de doi ani, publicand fotografia sa istorica facuta intr-o inchisoare din Atlanta, relateaza AFP. Fostul presedinte nu mai postase un mesaj pe reteaua sa de socializare preferata din ianuarie 2021, la cateva zile…

- Rudolph Giuliani s-a predat la o inchisoare din Georgia, in dosarul lui Trump. Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, s-a predat, miercuri, la o inchisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a infrunta acuzatiile legate de actiunile pe care este acuzat ca le-a facut pentru…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, are in plan sa se predea autoritaților judiciare, intr-un proces care va avea loc, joi, la inchisoarea tribunalului comitatului Fulton din Atlanta, statul Georgia, conform informațiilor obținute de CNN și raportate de Reuters.

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru a patra oara in dosarul alegerilor prezindențiale din Georgia. Un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata lui Joe Biden, potrivit…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…