- CHIȘINAU, 15 iun – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 48 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce luni au fost 33 de cazuri. Astfel, bilanțul cazurilor de coronavirus in țara noastra a ajuns la 255 432. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 2 iunie - Sputnik. Cele 600 de milioane de euro, aprobate de Comisia Europeana pentru Republica Moldova, vor fi folosite in urmatorii trei ani, in promovarea investițiilor care stau la baza unei redresari durabile și incluzive a economiei naționale, dupa criza provocata de pandemia de COVID-19.…

- BUCUREȘTI, 24 mai - Sputnik. Deschiderea frontierelor UE pe fondul introducerii diferitelor tipuri de certificate „covid” nu ar trebui sa duca la discriminare, este important sa se țina seama de existența vaccinurilor „non-occidentale”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. …

- BUCUREȘTI, 18 mai – Sputnik. Cumparaturile cu plata in numerar ar putea fi plafonate la suma de 10 000 de euro in toata Uniunea Europeana. Aceasta este intenția Comisiei Europene. Comisarul pentru servicii financiare din cadrul CE spune ca masura are ca scop combaterea spalarii de bani obținuți prin…

- BRUXELLES, 14 mai – Sputnik, Daniela Porovaț. Ministrul de Interne Davor Bozinovic a anunțat ca Croația este prima țara din UE care a testat cu succes sistemul certificatelor verzi digitale. © Photo : предоставлено ЕТОАȘeful Asociației Europene a Turismului spune cand ar putea fi introduse pașapoartele…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Șeful Asociației Europene a Turismului (ETOA), Tom Jenkins, spera ca certificatele COVID vor aparea in Uniunea Europeana chiar mai devreme de luna iunie. El a vorbit despre acest lucru intr-un interviu acordat agenției de presa RIA Novosti. "Sper ca certificatele ʺverziʺ…

- BUCUREȘTI, 4 mai - Sputnik. Comisia Europeana propune relaxarea restricțiilor la intrarea in UE, ținand seama de succesul vaccinarilor și de situația cu COVID-19 in țari terțe, conform propunerii CE publicata luni. © REUTERS / DADO RUVICOMS spune cand va fi autorizat vaccinul ”Sputnik V” „Astazi,…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Comisia Europeana a anuntat astazi ca a declansat actiuni legale impotriva companiei farmaceutice britanico-suedeze AstraZeneca. Motivul este cu totul altul decat cel la care s-ar gandi oricine care știe ca efectele secundare nedorite ale acestui vaccin au determinat Danemarca…