Aceasta este prima țară din lume care a ridicat toate restricțiile anti-COVID Israel este prima tara din lume care a ridicat toate restricțiile legate de coronavirus. Din 1 iunie, dovada vaccinarii nu mai este necesara pentru a intra in diferite locații. Maștile se mai poarta in interior, cel puțin in urmatoarele doua saptamani. Ministerul Israelian al Sanatații confirma anularea restrictiilor impuse de coronavirus incepand cu luna iunie 2021, ca urmare a succesului inregistrat de programul de vaccinare la nivel national. Rutina de dinainte de pandemie va fi reluata treptat, incepand cu accesul in anumite locatii fara dovada vaccinarii pana la eliminarea mastii in spatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

