Aceasta este prima țară din Europa care ridică toate restricțiile anti-Covid Danemarca renunta aproape complet incepand de vineri la restrictiile adoptate pentru a combate maladia COVID-19, iar locuitorii sai revin la viata de dinainte de pandemie. Danezii nu mai trebuie sa poarte masti de protectie, nu mai au nevoie de pasaport sanitar, angajatii firmelor revin in birouri, iar concertele pot fi organizate in prezenta a zeci de mii de fani, informeaza AFP. “Cu siguranta suntem in avangarda noi, cei din Danemarca, deoarece nu mai avem nicio restrictie, am trecut de cealalta parte a curbei pandemiei gratie implementarii campaniei de vaccinare”, a declarat Ulrik Orum-Petersen,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

