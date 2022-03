Aceasta este planta primăverii: curăță organismul de substanțe nocive Bogat in minerale si in vitamine, ceaiul de urzica stimuleaza digestia si secretia bilei. O cura de trei-patru saptamani cu cate trei cani de ceai de urzica pe zi curata organismul de substante nocive si-l revitalizeaza. Cat timp vei urma cura cu ceai de urzica, vei urina mai des. Nu trebuie sa te ingrijorezi, este un efect normal, astfel eliminandu-se substantele toxice din sange. Ceaiul se face dintr-o lingura de planta maruntita la o cana cu apa clocotita, lasata acoperita timp de 15 minute. Urzica ajuta corpul sa elimine excesul de sare și de apa Urzica iți poate ajuta corpul sa elimine excesul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

