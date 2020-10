Aceasta este fotografia anului 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Gorshkov a reusit sa surprinda o imagine uimitoare cu un tigru siberian, unul din cele mai rare animale salbatice de pe Pamant. Fotografia i-a adus premiul de "Wildlife Photographer of the Year", transmite BBC.Imaginea uimitoare cu un tigru siberian din padurile Extremului Orient al Rusiei arata…

- Sergey Gorshkov a asteptat aproape un an pentru aceasta fotografie impresionanta. Rabdarea sa i-a adus un premiu neasteptat, a fost numit de catre ducesa de Cambridge, la o ceremonie la Muzeul de Istorie Naturala din Londra, fotograful anului la categoria animale salbatice, scrie The Guardian.…

- O colaborare între universitatea Queen Mary din Londra, universitatea Cambridge și Institutul pentru Fizica Presiunilor Înalte din Troițk, Moscova, a descoperit cea mai mare viteza posibila a sunetului. Rezultatul – aproape 36 km/secunda – este de doua ori mai mare decât…

- Teoria relativitatii speciale a lui Einstein stabileste limita absoluta de viteza la care poate circula o unda ca fiind viteza luminii, egala cu aproximativ 300.000 km pe secunda. Pana de curand, nu se stia daca undele sonore au si ele o limita superioara de viteza atunci cand trec prin solide sau fluide.…

- Printul William, ducele de Cambridge, a lansat joi Earthshot Prize, dotat cu 50 de milioane de lire (55 de milioane de euro), prin care doreste sa atraga "cele mai luminate minti" pentru a oferi solutii la principalele provocari ale mediului inconjurator pana in 2030, relateaza EFE. Prima gala a Earthshot…

- Pe 8 octombrie, romanul Viorel Simion lupta sa revina in boxul mondial, de data aceasta la categoria usoara. Adversarul romanului, in meciul transmis in direct de TVR 1 joi, de la 21.30, este ucraineanul Denis Berincik, detinatorul centurii WBO International. Dupa marile lupte ale lui Doroftei si Bute,…

- Poliția Metropolitana a descoperit, sambata trecuta, corpul unei femei in lacul din fața Palatului Kensington, unde locuiesc prințul William și soția acestuia Kate Middleton atunci cand se afla la Londra, relateaza Independent.Potrivit sursei citate, cadavrul gasit ramane neidentificat. Inițial, polițiștii…

- Bucata din coada de matura este asezata intr-o cutie captusita cu catifea mov si insotita de documentul de autenticitate. Documentul a fost intocmit de Beothy Akos, fiul lui Beothy Odon, la Budapesta, in data de 18 octombrie 1899, in urma cererii unui prieten de a trimite pentru Muzeul de Relicve din…