- „Solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de prim-ministru al Romaniei”, a anunțat președintele. Klaus Iohannis a afirmat ca premierul a preferat sa „exectute ordinele venite de la partid”. „Avand in vedere acestea retrag increderea doamnei Dancila. Pe 29 ianuarie, Guvernul a fost investit,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, pentru HotNews.ro, ca solicitarea președintelui Klaus Iohannis de demisie a premierului Viorica Dancila este intemeiata, intrucat, in opinia sa, aceasta a incalcat Constituția. Intrebat daca PNL ar putea in context sa depuna o moțiune de cenzura, Orban…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii". Klaus…

- Tudorel Toader a afirmat ca in momentul in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a folosit argumente juridice si manageriale, in timp ce raspunsul presedintelui Klaus Iohannis a fost unul “pur politic”, relateaza Agerpres. “Rationamentele si argumentele de ordin constitutional…

- "Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc constitutionalistii. Pe de alta parte, eu in ceea ce fac nu incerc sa conving pe x sau pe y, pentru ca nu-i cunosc nivelul de intelegere, nu-i cunosc nivelul pana la care trebuie aduse argumente pentru a-l convinge. Parerea mea este…

- "Nu am emotii, dar daca exista acest demers din partea Guvernului, asteptam sa vedem documentul. Nici nu poate fi vorba de un conflict institutional", a spus Klaus Iohannis. Tudorel Toader, ministrul Justitiei, s-a intalnit luni cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va ajunge in cursul zilei de luni la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)."M-am intalnit cu doamna premier, i-am…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate pe 9 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, au precizat marti, pentru AGERPRES, oficiali ai…