Stiri pe aceeasi tema

- Albastru clasic a fost declarat culoarea anului 2020 de catre Pantone, o corporatie celebra care stabileste tendintele în domeniu. Experții au ales-o, pentru ca exprima eleganta prin simplitate, încredere si profunzime în vremuri care necesita aceste calitati. Albastru…

- Albastru clasic a fost desemnat culoarea anului 2020 de catre Pantone, companie care studiaza influenta pe care culorile o au pe plan mondial, inclusiv utilizarile lor in industria cinematografica, in colectiile de arta, dar si in ceea ce priveste destinatiile de vacanta.

- Culoarea anului 2020 a fost aleasa de Pantone pentru eleganta prin simplitate si pentru ca exprima incredere si profunzime in vremuri care necesita aceste calitati. Pantone 19-4052, albastru clasic, este fara varsta, elegant prin simplitate. Sugerand cerul la amurg, ea subliniaza dorinta noastra…

- Pantone 19-4052, albastru clasic, este fara varsta, elegant prin simplitate, scrie news.ro. Sugerand cerul la amurg, ea subliniaza dorinta noastra pentru o baza stabila pe care sa cladim pe masura ce trecem pragul intr-o noua era, este explicatia specialistilor companiei. Citeste si HOROSCOP…

- In aceasta seara, dupa lansarea, la Constanta, a cartii tehnice "Campionii creeaza campionildquo;, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a fost intrebat, la declaratiile de presa, daca va aparea si o carte cu povesti si amintiri din perioada in care "Regeleldquo; era jucator.Carte de acest gen…

- HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)O zi dedicata muncii si activitatilor de rutina. Muncesti mult, mai ales ca ai tendinta sa faci si treaba altora, dar o faci cu spor si responsabilitate. Atentia la detalii, disciplina si meticulozitatea te pot ajuta astazi, fie…

- Sa faci cadouri este un lucru minunat, mai ales cand esti o persoana inventiva, care adora sa citeasca uimirea pe fata celui care deschide darul frumos ambalat. Insa, oricat de mult ti-ar placea sa ii surprinzi pe cei dragi, trebuie sa stii ca exista cateva categorii de obiecte si lucruri ce nu ar trebui…

- Educatia din Romania ar trebui sa cultive talente si sa formeze valori, dar, din pacate, nu aceasta e regula, ci exceptia, a declarat luni, la Cluj Napoca, presedintele Klaus Iohannis, la festivitatea de deschidere a anului universitar. "Singura constanta a fost perindarea pe functia de…