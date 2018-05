Stiri pe aceeasi tema

- Date oficiale au fost prezentate de Administratia Institutului de Boli Cardiovasculare Iasi dupa incendiul de noaptea trecuta. Redam comunicatul oficial. "In urma incendiului din data de 11 04 2018 prima misiunea a fost sa evacuam toti pacientii in zona de siguranta. Tinem sa precizam ca nu s-au inregistrat…

- 29 de sportivi de la CS Vulturii Dej au participat in perioada 30 martie – 1 aprilie la un cantonament de pregatire in Pasul Mestecaniș, județul Suceava. Antrenorul Bande Pavel a subliniat ca scopul acestui cantonament a fost pregatirea in munți, in condiții de eforturi susținute. Dupa acesta pregatire…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, potrivit Agerpres. Este un proiect de…

- Sunt functionari de rangul doi, trei din ministere care ''pun talpa'' unor proiecte importante pentru comunitatile locale, le-a spus senatorul PSD Adrian Tutuianu, joi, la Targoviste, premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu.

- Simona Halep-Petra Martic LIVE Simona Halep, 26 de ani, va depași mai multe jucatoare importante in topul saptamanilor petrecute pe primul loc WTA, unele dintre ele nume foarte importante pentru tenisul mondial, precum Maria Sharapova sau Kim Clijsters! Simona Halep va ajunge la finalul turneului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea daca…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Incepand cu acest an, poți obține finanțare pentru pajiștile permanente importante ca zone de hranire pentru acvila țipatoare mica (Aquila pomarina). Astfel, pentru lucrarile manuale efectuate pe pajiști importante pentru acvila țipatoare mica se va acorda suma de 269 E/ha/an, iar pentru lucrarile cu…