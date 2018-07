Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile CFA Romania pentru evolutia ROBOR sunt de 3,45%, pentru urmatoarele 12 luni, iar dobanda la titlurile de stat cu scadenta la 5 ani este de 5%, a afirmat, marti, Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, la „Summer Banking Academy”. „Ratele de dobanda sunt corelate cu inflatia. Prin urmare…

- Foarte pe scurt, Banca Naționala vrea sa tempereze consumul, considerat pe buna dreptate un motor nesustenabil de creștere a economiei intr-o țara cum e Romania. Prin urmare, BNR incurajeaza creditele cu dobanda fixa și pune frana celor de consum (in special celor in valuta, cu dobanda variabila). ”Parerea…

- Vesti proaste pentru romanii are doresc sa ia un credit. Banca Nationala a Romaniei va plafona gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in cu dobanda variabila. Gradul de indatorare ar urma sa fie plafonat la maxim doar 40%, conform unui proiect BNR obtinut de Wall-street.ro. Masura ar…

- Cincisprezece miliarde de euro stau in depozite overnight in Romania, ceea ce arata clar faptul ca lumea prefera depozitele bancare datorita confortului pe care il ofera acestea, dar trebuie sa intelegem ca pietele de capital, respectiv Bursa de Valori...

- Cei care fac judecati de tipul 'vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei' gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Consiliul de Administraţie al…

- In contextul cresterii presiunilor inflationiste, dobanda medie practicata de sectorul bancar pentru creditele noi contractate in lei de catre companiile private ar trebui sa creasca pana la 6%-8% pe parcursul anului curent, comparativ cu o medie de 4,10% inregistrata pe parcusul anului 2017, explica…

- TBI Bank si-a extins oferta de produse de economisire introducand noi beneficii, precum si o noua moneda pentru constituirea depozitelor. Banca de talie mica ofera una dintre cele mai ridicate dobanzi la plasamentele in lei, de 3,3% pe an, la...

- Romania mai trebuie sa inchida 54 de depozite de deseuri neconforme, dintre care 15 municipale, fondurile necesare acestor activitati urman sa fie alocate de la bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu.