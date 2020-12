Aceasta este AVEREA lui SIMION de la AUR

Stiri pe aceeasi tema

- Barbați tineri cu studii medii. Acesta este profilul alegatorului care a pus ștampila pe Alianța pentru Unirea Romanilor, conform datelor exit poll obținute de CURS - Avangarde la alegerile de duminica. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune profesorul…

- Rezultatele parțiale centralizate de Code for Romania dupa numararea a peste 99,83% din voturi: PSD are 29%, PNL – peste 25%, USR – 16%, AUR – 9%. Pro Romania nu intra in Parlament, in vreme ce PMP este la limita. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) cere deschiderea restaurantelor și a piețelor și sancționarea guvernanților care au luat decizii menite sa distruga afacerile romanilor. „Nu mai credeți in coincidențe, nu mai credeți doar in proasta guvernare. Se vrea ca afacerile…

- Presedintele PMP Brasov, fostul viceprimar Costel Mihai, ii acuza de populism si si ipocrizie pe parlamentarii Aliantei USR PLUS si ai PSD care au anuntat ca vor demisiona inainte de terminarea mandatului pentru a nu beneficia de pensia speciala. Declaratia lui Costel Mihai vine dupa ce saptamana trecuta…

- Activistul civic Dan Tanasa, președintele Asociației Civice pentru Demnitate in Europa, totodata jurnalist independent pe blogul www.dantanasa.ro, va candida de pe locul 1 pe lista Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare care vor avea loc in data…