Accident rutier, in Mamaia, in aceasta noapte. O duba a intrat intr-un stalp. Doua victime

In aceasta noapte, in jurul orelor 03.30, in Mamaia, a avut loc un accident rutier grav. Conducatorul unei autoutilitare a parasit carosabilul, posibil pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de trafic si a intrat intr… [citeste mai departe]