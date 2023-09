Germania nu va lasa ușa deschisa pentru o eventuala revenire la utilizarea energiei nucleare, nici acum și nici in viitor, a declarat sambata, 2 septembrie, cancelarul federal Olaf Scholz, potrivit Politico.Raspunzand in urma unei sugestii venite din partea unor membri ai propriei coaliții de guvernare, potrivit careia Germania nu ar trebui sa excluda repornirea reactoarelor sale inchise, Scholz a declarat pentru postul de radio Deutschlandfunk ca epoca "energiei nucleare s-a terminat" și ca aceasta chestiune este "un cal mort" in Germania."Adevarul este ca odata cu sfarșitul utilizarii energiei…