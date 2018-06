Stiri pe aceeasi tema

- Piata auto romaneasca a inregistrat o crestere de 43% Foto: Arhiva. Înmatricularile de masini noi în Uniunea Europeana au crescut cu 0,8% în mai, la 1.390.000 de vehicule. România a raportat cel mai semnificativ avans, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in mai, la 1,39 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile.

- Romania a inregistrat in primele patru luni a treia mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 25,4%, la 36.272 unitati, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 18,5%, la 172.787 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 3,2%. In perioada…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au urcat cu 2,7% in primele patru luni din acest an, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Ungaria, Grecia si Romania, potrivit anuntului Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile.

- Romania inregistreaza un decalaj de 5% raportat la diferențele salariale medii intre barbați și femei, fiind mult sub pragul inregistrat la nivel european. Pe de alta parte, unul dintre elementele discriminatorii in procesele de recrutare la nivel local este varsta, fapt pentru care procentul angajaților…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-martie 2018 cu 9,8%, la 6.514 unitati fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile…

- Companiile petroliere din Romania platesc taxe specifice mult mai mari decat media europeana, desi exista voci in spatiul public potrivit carora statul nu castiga nimic din acest sector, a declarat, marti, Dan Apostol, secretar general al Asociatiei Romane a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-februarie 2018 cu 10,4%, la 4.478 unitati fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile…