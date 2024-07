Stiri pe aceeasi tema

- Alerta ANM! Meteorologii au emis un nou cod roșu de canicula, valabil in București și mai multe județe din Romania. Urmeaza zile de foc și temperaturi record in Romania! Iata pana cand este valabila alerta de canicula și toate zonele care sunt vizate!

- Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura care a cuprins Romania in ultimele zile continua sa se extinda și sa atinga noi maxime. Aceștia au emis un Cod portocaliu de canicula valabil pentru ziua de miercuri in București și in alte 9 județe. In același timp, restul țarii va fi sub Cod Galben de canicula.…

- Urmeaza o noua zi de foc in Romania. Este cod galben de canicula in mare parte din țara, inclusiv in București. Vor fi temperaturi de 40 de grade la umbra, iar specialiștii avertizeaza ca trebuie sa ne protejam de soare cum putem mai bine. Inclusiv la malul marii temperatura va depași 32 de grade Celsius…

- Meteorologii AccuWheater anunța temperaturi de foc in București și in restul Romaniei. Potrivit prognozei, pe 9 și respectiv 10 iulie vom avea temperaturi de 39 de grade, dar se vor resimți ca fiind 44 de grade.

- Alerta ANM! Au fost emise doua coduri galbene, atat de ploi și vijelii, cat și de canicula. In timp ce intr-o parte din țara va ploua și este așteptata furtuna, in cealalta jumatate va fi canicula și se vor inregistra temperaturi chiar și de 35 de grade Celsius! Iata toate informațiile de care ai nevoie!

- Capitala și șapte județe se afla, luni, 24 iunie 2024, sub Cod Portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 – 37 de grade Celsius! Totodata, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei. O noua alerta…

- Meteorologii anunta canicula in intreaga tara, miercuri, in municipiul Bucuresti si 16 judete fiind Cod portocaliu. Maximele se vor siatua intre 33 si 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, valabila miercuri, in judetele…

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben pentru mai multe județe din Romania. Meteorologii anunța doua zile de foc in Capitala! Prognoza speciala pentru București.