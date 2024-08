Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un nou val de caldura in Romania! Dupa o perioada de ploi, fenomene extreme și temperaturi mici, canicula se intoarce in țara noastra. Urmeaza temperaturi record de 38 de grade Celsius și nopți tropicale, cu 20 de grade Celsius.

- Directorul executiv ANM, Florinela Georgescu, a declarat la Realitatea Plus, ca in urmatoarele zile temperaturile vor redeveni caniculare pe alocuri, cu maxime de 35-36 de grade Celsius."Așteptam astazi sa ajunga pana la 33-34 de grade in Oltenia și o situație similara pentru ziua de maine. Inclusiv…

- Vremea in Alba 8 – 14 iulie 2024: Saptamana de foc, cu temperaturi de 37 de grade. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba 8 – 14 iulie 2024: Saptamana de foc, cu temperaturi de 37 de grade. Prognoza meteo pe localitați. Se anunța o saptamana caniculara, cu temperaturi care ajung pana la 36 de grade…

- Specialiștii ANM au emis prognoza meteo pentru luna iulie. Conform noilor predicții, miezul verii vine cu temperaturi extreme, de pana la 40 de grade, mult mai mari decat normalul pentru aceasta perioada. Care vor fi cele mai afectate zone. Canicula face ravagii in luna iulie Romanii nu scapa de calduri,…

- Meteorologii AccuWeather anunța o luna iulie fara precedent in Romania. Temperaturile vor fi extrem de ridicate in București.In data de 1 iulie 2024, temperaturile vor ajunge la 39 de grade Celsius in Capitala, cu minime de 22 de grade. Prima saptamana de foc va continua cu 38 de grade (marți), 34…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari, cod portocaliu și cod galben, pentru intreaga țara, ziua de miercuri fiind una caniculara cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat,…

- Cum va fi VREMEA pana in 30 iunie 2024, in Transilvania și la munte: Canicula și temperaturi ce se vor apropia de 40 grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 30 iunie 2024, in Transilvania și la munte: Canicula și temperaturi ce se vor apropia…

- Pentru vara anului 2024, prognoza meteo pentru litoralul romanesc indica un sezon cald, influențat de tranziția de la El Nino la La Nina. Conform AccuWeather, vara aceasta se așteapta sa fie caracterizata de temperaturi care vor fi mult sub pragul canicular de 35 de grade, vremea avand un aspect destul…