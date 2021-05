Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de voluntari au participat, zilele trecute, la ecologizarea raului pe care se afla morile de apa de la Rudaria, județul Caraș-Severin. Morile sunt unice in Europa de Est. Acțiunea reprezinta prima etapa a proiectului „Hai la Rudaria!” prin care Asociația Acasa in Banat iși propune repunerea…

- Ciprian Șerban, deputat PSD și membru in Comisia de Transporturi, a postat pe Facebook un comentariu dupa invitarea acestuia la discuții cu membri Comisiei despre activitatea avuta pana acum. „Ministrul Drula habar nu are ce se intampla in ministerul lui. O concluzie extrem de ingrijoratoare, astazi,…

- „AUR este rezultatul efortului colectiv de a oferi românilor o alternativa viabila a acelei clase politice, care deja formeaza un sistem”. De aceasta parere este președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Vlad Bilețchi, care a declarat, în cadrul emisiunii…

- Concertul lui Celine Dion din Romania se amana pentru a doua oara. Evenimentul de la București va avea loc in 2023. Celine Dion a anunțat, joi, ca turneul „Courage World Tour” a fost amanat din nou din cauza pandemiei. Seria de concerte va avea loc in 2023. Spectacolul din Romania se va desfașura in…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, E.S. Valeri Kuzmin a declarat pentru agenția de presa rusa ITAR-TASS ca Moscova considera decizia Romaniei de a declara persona non grata un diplomat rus ”un pas neprietenos”. Ambasadorul a mai spus, potrivit Europa FM, ca Moscova iși rezerva dreptul de a ”adopta…

- Ziarul austriac Kurier a scris ca Rainer Seele, CEO-ul OMV, ar fi avut discutii cu Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C, Abu Dhabi (MPPH), al doilea cel mai puternic actionar al OMV. Contextul fiind o potentiala preluare din partea MPPH a actiunilor pe care austriecii de le detin…

- Grupul Accor a semnat un acord de franciza cu Valdemosa EOOD pentru un ibis Styles in Bulgaria. Hotelul situat in Nisipurile de Aur va fi deschis anul acesta in luna mai. Prin acordul de franciza, hotelul Roomer Golden, deținut de Valdemosa EOOD, va fi rebranduit in ibis Styles in mai 2021. „Acest brand…

- Bolnav de Covid, șeful Inspecției de Sanatate Publica din Gorj a murit dupa ce, pe timpul transportului spre Capitala, ambulanța in care se afla s-a defectat. Sambata dupa amiaza s-a decis transferul la București, intrucat Adrian Dobrin depindea de oxigen, fiind cuplat la ventilator. In apropiere de…