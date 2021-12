Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a publicat noile accize care vor fi platite in anul 2022, iar cele la carburanți au parte de o mica creștere. Accizele la carburanți se ajusteaza la inceputul fiecarui an. Noile niveluri sunt de 1.892 de lei pentru 1.000 de litri de benzina fara plumb și de 1.734 de lei…

- Pretul ingrasamintelor in Europa urmeaza sa creasca si mai mult, o noua sursa de ingrijorare ca majorarea costurilor cu productia de alimente ar putea stimula si mai mult inflatia, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres. Un indicator de referinta in Europa Occidentala pentru pretul amoniacului,…

- Majoritatea respondenților unei cercetari de opinie publica efectuata in Chișinau s-au aratat disponibili sa plateasca pentru staționarea autoturismului la o parcare cu plata, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. La Primaria capitalei a fost prezentat astazi un Studiu de oportunitate privind…

- Florin Cițu, PRIMA reacție dupa ce Guvernul Cioloș a cazut: invita toate partidele la negocieri, inclusiv PSD; exceție pentru AUR „Votul de azi al Parlamentului a aratat ca majoritatea parlamentara care a demis un guvern n-a reușit sa și construiasca unul. Majoritatea din 5 octombrie a avut…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 62 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 76 persoane. Din totalul celor 610 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 261 pacienți sunt diagnosticați…

- Majoritatea școlilor din Giurgiu trec in online #Covid Din cauza mentinerii trendului ascendent al ratei de infectare, dar și a lipsei agentului termic, majoritatea elevilor din municipiul Giurgiu vor face cursuri online. Este vorba de 14 dintre cele 17 unitați de învațamânt,…

- ”Cred ca ar trebui sa ințelegem ca este un moment in care luam o decizie: daca aceasta pandemie se termina sau vom trece un val patru cu foarte multe victime și vom aștepta un val cinci.Societatea romaneasca nu este o locomotiva electrica, la nivel de percepție inca suntem o locomotiva cu aburi, trebuie…

- Majoritatea PAS a refuzat sa includa in ordinea de zi a plenului propunerea BECS privind organizarea audierilor cu participarea conducerii ANRE pe marginea creșterii zilnice a prețului combustibilului. „Miine combustibilul se va scumpi din nou. Astazi aveți ocazia sa corectați aceasta situație și sa…