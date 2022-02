Acciza la carburanti se reduce cu 50% in urma propunerii PSD!

Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare a decis, astazi, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discuții cu Comisia Europeana și marile companii distribuitoare de carburanți inainte de a fi aplicata. Potrivit Digi24.ro masura ar urma sa se aplice pentru o perioada de…

- Potrivit surselor politice, liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord de principiu pentru injumatațirea accizei la carburanți. Astfel, in perioada urmatoare, prețul accizei la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noi scumpiri la carburanți. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința valabile pentru maine, 16 februarie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 24,04 lei, iar cel pentru motorina – 20,90 lei, transmite…

- Parlamentarii care au demisionat din PNL au prezentat, luni, mai multe proiecte de lege pe care urmeaza sa le depuna in Parlament, unul dintre ele referindu-se la reducerea accizei la carburanti cu 50% pentru sase luni. Deputatul Ion Stefan a declarat la Palatul Parlamentului ca va initia…

- Vești proste pentru șoferi. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit prețul maxim de referința, valabil pentru weekend și ziua de luni, 7 februarie. Astfel, un litru de benzina A 95 va costa 23.32 lei, cu 5 bani mai mult. Un litru de motorina va costa 20.

- Prețurile istorice la benzina și motorina vor urca din nou în weekend. ANRE a anunțat prețul maxim de referința, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzina, și 13 bani mai mult pentru motorina., potrivit sinteza.org. Mâine, 25 ianuarie, un litru de benzina A 95 va…

- Noul an a venit cu scumpiri. Ieri, pe 1 ianuarie 2022, a intrat in vigoare noua acciza la combustibil, majorata de Guvern. Benzina va fi mai scumpa cu 7,7 bani pentru un litru, in timp ce prețul mototrinei se va majora cu 7 bani pe litru. Noile prețuri la carburanți au fost stabilite odata cu …

- Prețul la carburanți afișat de Agenția Naționala pentru Reglemenetare Energetica scade de la o zi la alta. Cat costa astazi benzina și motorina vedeți mai jos. Potrivit prețurilor maxime de referința, afișate de ANRE, un litru de benzina costa, astazi, 20,61 lei, cu 18 banuți mai puțin decat ieri. Prețul…