Accindent mortal în localitatea Scânteia. Trei persoane și-ar fi pierdut viața Accidentul s-ar fi petrecut la ieșirea din localitatea Scanteia in urma caruia trei persoane și-ar fi pierdut viața. Din primele cercetari ar fi vorba unei coliziuni dintre un tir și un autoturism. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și medicale care acorda primul ajutor victimelor. In jurul orei 13.00, politistii au fost sesizati despre un accident rutier care a avut loc pe Dj246, la iesirea din localitatea Scanteia in care a fost implicat un tir si un autoturism. In urma accidentului 3 persoane au decedat. In cauza se efectueaza cercetari pt vatamare corporala din culpa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, produs in urma cu putin timp, pe raza localitatii Scanteia, judetul Iasi. Din primele informatii, un autoturism s-ar fi lovit frontal de un autotren, cei trei pasageri din masina pierzandu-si viata. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare.…

- Trei persoane au murit, joi, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, in localitatea Scanteia, judetul Iași. ISU Iași anunța ca intervine in localitatea Scanteia la un accident rutier...

