- Noua romani si-au pierdut viata in accidentul rutier produs marti in Ungaria, in apropiere de Budapesta, unde un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit violent cu un camion, au declarat surse oficiale pentru News.roConform surselor citate, in accident si-au pierdut viata toate cele noua…

- Sapte romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- Șapte romani și-au pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care erau a fost implicat intr-un accident rutier violent produs in apropiere de Budapesta, Ungaria. La locul tragediei a ajuns un șofer roman care a filmat scenele de coșmar care au urmat dupa impactul nimicitor. Ministerul…

- O cheama Mihaela Neicu, are 21 de ani și se pozeaza ca orice tanara normala de varsta ei, prin bai. Nimic de judecat. Cum va imaginați ca are timp sa conduca 6 companii?? Ei bine, fiica lui Mihai Neicu, cel care a figurat in acte, pana acum doi ani, ca proprietar al grupului de firme […] The post Cum…

- Autoritatile au anunțat luni ca unda de poluare cu ulei provenit de la Termocentrala Iernut a fost neutralizata și ca nu mai exista niciun pericol. Apele Romane considera ca a fost evitat efectul tranfrontalier al poluarii, raul Mures fiind inclus in acordul bilateral Romania – Ungaria. Administratia…

- Unda de poluare cu ulei provenit de la Termocentrala Iernut a fost neutralizata, autoritatile anuntand, luni, ca nu mai exista niciun pericol. Apele Romane considera ca a fost evitat efectul tranfrontalier al poluarii, raul Mures fiind inclus in acordul bilateral Romania – Ungaria. Administratia…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Accident transformat intr-un incendiu in Romania. Un TIR plin cu ciocolata a dat foc unei case dupa ce a daramat stalpii de curent.Accidentul a avut loc pe drumul european E 60 in județul Mureș. Un autotren a intrat in curtea unei case unde a produs un incendiu devastator.