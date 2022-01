Stiri pe aceeasi tema

- NATO a anunțat luni, 24 ianuarie, ca trimite mai multe nave și avioane in Europa de Est, pentru a-și consolida „apararea colectiva” in aceasta zona, in fața consolidarii militare a Rusiei la granița cu Ucraina. In timp ce Ucraina și țarile occidentale sunt ingrijorate cu privire la o invazie rusa, Alianța…

- Cel putin 375 de oameni au murit, iar alti aproximativ 500 au fost raniti, in Filipine, din cauza intemperiilor generate de Taifunul Rai, afirma oficiali din cadrul serviciilor de interventie citati de BBC News. Taifunul Rai a generat rafale de vant de pana la 195 de kilometri pe ora, devastand…

- Doi membri ai echipajului unui cargou britanic au fost retinuti luni de politia suedeza sub acuzatia de neglijenta si pilotare a navei in stare de ebrietate, dupa o coliziune pe Marea Baltica intre nava lor si o barja daneza, accident in urma caruia un membru al echipajului ambarcatiunii daneze a…

- Airbus a anuntat ca a fost informat de catre Guvernul australian cu privire la faptul ca acesta vrea sa-si inlocuiasca elicopterele de origine europeana si s-a declarat "dezamagit" de acest lucru, la trei luni dupa ce Camberra a rupt in mod rasunator un megacontract de achizitionare a unor submarine…

- Daniel Onoroiu este internat in stare grava la spitalul Floreasca. Pilotul de raliuri ar fi ajuns de urgența la unitatea medicala, avand hemoragie interna, dupa ce a avut o operație de taiere de stomac, in Turcia.

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe raza localitații Bogata, informeaza ISU Suceava. Mai excact, autoturismul s-a rasturnat de pe podul peste raul Moldova care leaga localitațile Baia și Bogata. ”Au rezultat doua victime dintre care una este inconștienta. Una dintre victime, un…

- Bebelusul in varsta de doua luni transportat in aceasta dimineata cu ajutorul elicopterului Smurd de la Roman la Iasi se afla in stare stabila. Copilul a fost injunghiat de propriul tata in urma unei altercatii intre parinti. Fortele de ordine ajunse la fata locului, au trebui sa sparga usa imobilului…