Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia, proprietarul postului Pro TV, a murit intr-un accident de elicopter in Alaska. El se numara intre cele cinci persoane care au decedat in accidentul de elicopter petrecut sambata, potrivit New York Times. Cel putin cinci persoane au murit, iar alta…

- Miliardarul ceh Petr Kellner, proprietarul PRO TV, se numara printre cele cinci persoane care și-au pierdut viața sambata in urma prabușirii unui elicopter in Alaska, potrivit The New York Times.Cinci persoane au murit, iar alta a fost ranita dupa ce un elicopter s-a prabusit in zona unui ghetar din…

- El se numara intre cele cinci persoane care au fost ucise in accidentul de elicopter petrecut sambata, potrivit New York Times. Kellner, care avea o avere estimata la 17,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes, era parte din grupul care a intreprins excursia de sambata in apropierea unui ghetar din Alaska,…

- Miliardarul ceh, Petr Kellner se afla la bordul elicopterului Airbus AS350 B3 cand a coborat langa ghetarul Knik, au declarat duminica cei de la cabana care a inchiriat aeronava. Autoritatile nu stiu inca de ce s-a ajuns la accident Patronul Pro Tv, in varsta de 56 de ani, a fost ucis, alaturi de un…

- Miliardarul ceh Petr Kellner, patronul ProTV, a murit intr un accident de elicopter in Alaska, conform NY Times. Omul de afaceri se afla intr o excursie de ski. Alte patru persoane si au pierdut viata in urma prabusirii aparatului de zbor.Accidentul, care a ucis si alte patru persoane, a avut loc sambata.…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alta a fost ranita dupa ce un elicopter s-a prabusit in zona unui ghetar din statul american Alaska, afirma surse citate de postul ABC News.Accidentul aerian a avut loc in zona Ghetarului Knik, situat la 80 de kilometri est de orasul Anchorage. Nu este clar daca…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alta a fost ranita dupa ce un elicopter s-a prabusit in zona unui ghetar din statul american Alaska, afirma surse citate de postul ABC News. Accidentul aerian a avut loc in zona Ghetarului Knik, situat la 80 de kilometri est de orasul Anchorage. Nu este clar daca…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat sâmbata ca se deplaseaza în Asia pentru a discuta cu aliatii SUA despre modalitatile de consolidare a cooperarii militare în regiune pentru a crea o "descurajare credibila" împotriva Chinei, informeaza AFP și Agerpres. Lloyd…