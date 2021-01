Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt deplange stingerea din viața a colegului Nițu Fanel, in varsta de 49 de ani, din cadrul Postului de Poliție Morunglav. Vestea cumplitului accident de circulatie din prima zi a acestui an ne-a zguduit pe toți si ne-a incarcat inimile de durere, tristețe și compasiune.…

- O politista din Alba, in varsta de 42 de ani, si-a pierdut viata intr-un accident produs in curtea familiei dintr-o localitate din Cluj, fiind prinsa sub rotile unei autoutilitare pe care o lasase neasigurata pe un teren in panta, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. „Colega…