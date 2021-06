Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in jurul orei 19:00, conductorul unui tren a anunțat la apelul unic de urgența 112 ca a lovit un autoturism la Halaucești, județul Iași. In urma impactului, șoferul in varsta de 23 de ani a decedat, aceasta avand leziuni incompatibile cu viața. La locul evenimentului s-a deplasat o autospeciala…

- Politistii doljeni incearca sa identifice autorii unui jaf comis pe data de 31 mai, pe Calea Bucuresti din Craiova. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca autorii furtului au intepat unul din cauciucurile masinii victimei, iar cand acesta inlocuia roata au sustras din masina sumele de…

- Potrivit primelor informatii, este vorba despre un barbat care s-a aruncat in fata trenului 5423 Pascani – Iasi. Victima prezinta leziuni incompatibile cu viata, cutia craniana sparta, corp sfartecat.

- Accident feroviar la intrarea in Iași, o persoana s-a aruncat in fața trenului 5423 Pașcani – Iași. Victima prezinta leziuni incompatibile cu viața, cutia craniana sparta, corp sfartecat. La locul evenimentului se deplaseaza cadre de la Politia TF Iași. ISU Iasi

- Echipa SkillsLab, formata din elevele Mihaela Nechifor și Damiana Vasiliu, clasa a XI-a, profil Tehnician in activitați economice, coordonata de doamna profesor Maria Iosub, s-a calificat intre cele 17 finaliste ce vor participa la Finala naționala online JA Company of the Year 2021 ce va avea loc la…

- Medicii de la Spitalul de Copii din Iași au avut o operație de opt ore pentru a salva un copil de 12 ani care a suferit arsuri pe 50% din suprafața corpului dupa ce s-a urcat pe un vagon și s-a electrocutat. Baiatul a fost gasit in cursul zilei de ieri langa vagonul pe care se urcase, de unde a fost…

- Petru Enea are 27 de ani și este vatman in Iași, nu orice vatman, ci cel mai chipeș de la CTP. Petru atrage mereu privirile, in special privirile fetelor. Dar ce nu știu ele este faptul ca Petru este și un poet desavarșit. Cel mai admirat vatman Baiatul a decis sa se angajeze la Compania […] The post…

- Un TIR a fost lovit de doua trenuri, joi dimineața, la trecerea de nivel peste calea ferata din localitatea Roșiești, din județul Vaslui. O persoana este ranita. Traficul feroviar este blocat in zona. Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin cu mai multe autospeciale și ambulanțe la accidentul…