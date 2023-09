Stiri pe aceeasi tema

- Autorul accidentului de la Popești Leordeni, Șoferul beat și drogat care a ucis o femeie in accident auto, in Popești Leordeni, este fost polițist-șef la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) București, potrivit parlamentarului Dumitru Coarna. „Este fost polițist, colonel in rezerva.…

- Un șofer baut și drogat a omorat o femeie, dupa ce a lovit cu mașina mai mulți oameni și a acroșat cinci mașini parcate. Femeia a fost omorata de un șofer drogat și baut, cu o alcoolemie foarte mare, in Popești Leordeni. Șoferul a acroșat trei mașini parcate și a lovit mai multe femei aflate pe trotuar.…

- Un șofer baut și drogat a omorat o femeie, dupa ce a lovit cu mașina mai mulți oameni și a acroșat cinci mașini parcate. Femeia a fost omorata de un șofer drogat și baut, cu o alcoolemie foarte mare, in Popești Leordeni. Șoferul a acroșat trei mașini parcate și a lovit mai multe femei aflate pe trotuar.…

- Un șofer beat și drogat a accidentat mortal o femeie și a ranit grav alta. Accidentul a avut loc sambata, in localitatea Popesti-Leordeni. De asemenea, cinci masini parcate au fost avariate. Barbatul, care are 59 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore. Pe 2 septembrie a.c., in jurul orei 12.10, IPJ…

- Accidentul s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in comuna Balțești, județul Prahova, dupa ce șoferul drogat cu marijuana a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de la marginea drumului, informeaza Observatorulph.ro.In urma impactului, doua dintre cele patru persoane aflate in mașina…

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au depistat cinci persoane care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu. Și jandarmii au gasit alte persoane care au intrat la festival cu droguri.

- Șoferul drogat de la 2 Mai, Matei-Vlad Pascu, are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie instarita din București. Mama lui Matei-Vlad Pascu are afaceri in domeniul imobiliar, iar tatal era pasionat de mașini și de curse off road. Tanarul de doar 19 ani avea permis de conducere de…

- Șoferul care a provocat un accident mortal in 2 Mai a fost prins in Vama Veche. Polițiștii spun ca acesta consumase 3 tipuri de droguri. Șoferul a intrat intr-un grup de 8 pietoni, pe DN39, in localitatea 2 Mai. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar polițiștii l-au prins dupa scurt timp, in…