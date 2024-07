Accidentul din Pantelimon. Noi imagini cu tinerii din Logan care ar fi făcut schimb de locuri cu doar câteva minute înainte de tragedie Imagini noi filmate inainte de tragedia din Pantelimon. Pe filmarea surprinsa de camera de bord a unei alte masini se vede cum la volanul autoturismului care i-a lovit pe cei doi copii apare tanarul de 19 ani, in tricou alb. El și adolescentul de 16 ani ar fi facut schimb de luri cu doar cateva […] The post Accidentul din Pantelimon. Noi imagini cu tinerii din Logan care ar fi facut schimb de locuri cu doar cateva minute inainte de tragedie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

