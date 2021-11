Stiri pe aceeasi tema

- Colecție de dosare penale pentru un barbat din Sebeș: A fost REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins a treia oara la volan fara permis Colecție de dosare penale pentru un barbat din Sebeș: A fost REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins a treia oara la volan fara permis La data de 5 noiembrie 2021,…

- Vineri, 5 noiembrie 2021, polițiștii din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Aleea Parc, din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat, de 34 de ani, din Sebeș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Ieri, 17 octombrie 2021, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40, de…

- Ieri, 17 octombrie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar, de 30 de ani, din localitatea Captalan, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice, conducere fara permis și furt in scop de folosința. Acesta…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea și cei din cadrul Serviciului Rutier au depistat, ieri, 8 septembrie, in trafic, o șoferița fara permis de conducere și un șofer sub influența alcoolului. In seara de 8 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au oprit…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Conțești au oprit pentru control, in localitate, un autoturism condus de un tanar de 17 ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca acesta nu deține permis de conducere.Totodata, in autoturism a fost identificat un alt tanar de 18…

- La data de 25 august 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii din Cugir au intervenit pe strada Doinei din oraș unde a fost semnalat un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 41 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi, imprejurare in…