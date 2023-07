Stiri pe aceeasi tema

- Artiom, baiețelul in varsta de 7 ani, care a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din Cupcini, raionul Edineț, se simte mai bine. Acesta a fost transferat din secția reanimare in secția chirurgie. Informația a fost confirmata de catre purtatorul de cuvant al Institutului Mamei și Copilului, Maxim…

- Baiatul de 3 ani, implicat in gravul accident produs simbata, 8 iulie, in raionul Orhei, ramine in continuare in coma, fiind sub supravegherea permanenta a medicilor. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre purtatorul de cuvint al Institutului Mamei și Copilului din Chișinau, Maxim…

- Unul din cei doi copii, raniți grav in urma accidentului de la Orhei din data de 8 iulie, se simte mai bine. Starea lui de sanatate inregistreaza ușoare ameliorari și urmeaza sa fie transferat de la terapie intensiva in secția ortopedie. Din pacate, starea de sanatate a copilului de doar 3 ani este…

- Ambii copii, frațiorii de 3 și 8 ani din cumplitul accident de la Orhei au fost transferați in aceasta seara de la Spitalul raional Orhei la Institutul Mamei și Copilului. Ambii copii se afla in unitatea de terapie intensiva, cel micuț in stare extrem de grava, cu multiple traumatisme, in coma, a declarat…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, anunța ca cei doi copii care au ajuns la spital in urma tragicului accident de la Orhei, au fost transferați ieri seara de la Spitalul raional Orhei la Institutul Mamei și Copilului.

- Trei persoane au decedat și trei au fost traumatizate, in urma unui grav accident rutier, produs cu puțin timp in urma pe traseul R-20, intre localitațile Step-Soci și Chiperceni din raionul Orhei. Tragicul accident a avut loc dupa ce un barbat in varsta de 53 de ani a pierdut controlul volanului și…

- Fetița in varsta de 4 ani din Vulcanești, care a fost transportata de SMURD la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau , in coma de gradul I, dupa ce a inghițit un obiect , a decedat pe patul de spital. Informația a fost confirmata, pentru TV8 , de Maxim Cazacu, purtatorul de cuvant al Institutului…

- Micuțul Artiom, care a suportat traumatisme grave dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din Cupcini, raionul Edineț , a suportat o intervenție. Aceasta a fost efectuata la Edineț, de catre un doctor de la Spitalul Clinic Balți. Ulterior, micuțul a fost transferat cu reanimobilul la Balți.…