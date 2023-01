Stefan Radu Oprea, Digi 24 – „In chestiunea legata de CE Oltenia, eu am fost acolo impreuna cu comisia economica si am avut pozitii in decursul timpului, pana sa se intample aceasta tragedie, in care am cerut ca lucrurile sa se schimbe, inclusiv responsabilitate prin demisie, pentru ca directorul general caruia i-a fost solicitata demisia acum a incercat sa fie protejat pana astazi de catre ministrul Virgil Popescu, iar si in acest caz exista o responsabilitate. Este evident ca acolo numirile au fost facute pe zona de partid, din partea PNL. Este evident ca exista anumite responsabilitati pe care…