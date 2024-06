Stiri pe aceeasi tema

- Patru Doamne și TOȚI patru: Și ultimul din cei patru barbați cazuți in bazinul de la Fabrica de Cașcaval de la Ibanești a murit Și ultimul dintre cei patru oameni care au cazut astazi in bazinul de decantare de la fabrica de cașcaval de la Ibanești a murit in aceasta dupa amiaza la Iași, dupa ce a fost…

- Un al treilea barbat care a cazut, duminica, in bazinul de decantare al unei fabrici de lactate din localitatea Ibanesti a decedat, au confirmat reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani.

- Cinci echipaje din cadrul Detașamentului Dorohoi și Botoșani, cu doua autospeciale de stingere dotate cu kit-uri de salvare din spații inguste, trei ambulanțe SMURD, dintre care și cea de terapie intensiva mobila, dar și o ambulanța SAJ au fost trimise de urgența la locul tragediei.Cele patru persoane,…

- Drama la fabrica de cașcaval de la Ibanești. Patru barbați au cazut in bazinul de decantare Patru barbați au cazut intr-un bazin de decantare din curtea unei fabrici de cașcaval din localitatea Ibanești, a anunțat ISU Botoșani. La caz au ajuns, in cel mai scurt timp, cinci echipaje din cadrul Detașamentului…

- Accidentul s-a produs in fața pensiunii aflate in zona, acolo unde fata de 19 ani participase la balul de absolvire alaturi de colegi. Ea este eleva in clasa a XII-a a Liceului „Mihai Eminescu” din Barlad. Unitatea de invațamant organizase balul de absolvire sambata seara la pensiunea aflata pe drumul…

- O femeie, de 75 de ani, care mergea pe o strada din municipiul Vaslui, a fost lovita pe trotuar de o motocicleta care a fost acrosata de un autoturism. Accidentul a avut loc duminica seara, pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Vaslui, in apropierea sediului Curtii de Conturi. ”In accident au…

- Zece persoane au ajuns la Urgente saptamana trecuta dupa ce au fost muscate de capuse, in BuzauZece persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) in prima saptamana a lunii aprilie dupa ce au fost muscate de capuse, pe

- Unitatea de Primiri Urgențe, Secția ATI și Blocul Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu au ramas fara curent, luni, din cauza unei avarii la instalația electrica. Secțiile au fost trecute pe generator.