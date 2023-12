Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a pus-o pe Miruna Pascu sub control judiciar pe data de 29 noiembrie 2023, iar Curtea de Apel București judeca miercuri, 5 decembrie, contestația procurorilor DIICOT impotriva respectivei incheieri.In același dosar, tatal lui Vlad Pascu a scapat la randul lui de controlul judiciar…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, care drogat la volan a ucis doi tineri in 2 Mai, i s-a inlocuit masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu. Decizia instanței este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a admis, astazi, contestația formulata de Miruna Pascu impotriva deciziei Tribunalului…

- S a decis astazi, 9 noiembrie 2023, definitiv, faptul ca Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, judetul Constanta, sa fie plasata in arest la domiciliu."Solutia in dosarul 29573 3 2023 a1.3 Admite contestatia formulata de…

- Miruna Pascu, mama soferului drogat in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai in luna august, a fost plasata in arest la domiciliu, conform unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, de joi, 9 noiembrie. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de inlocuire…

- Miruna Pascu a fost lasata in arest la domiciliu. Mama lui Vlad Pascu a solicitat in tot acest timp o masura mai blanda. Astazi, contestația i-a fost acceptata și iși va petrece urmatoarea perioada in arest la domiciliu.

- Cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, au fost dusi marti dimineata la Tribunalul Bucuresti, unde se va judeca contestatia lor impotriva arestarii preventive. Cei doi au fost arestați preventiv pana pe data de 5 octombrie.

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, a ajuns la Tribunalul din București. Acesta va contesta masura controlului judiciar impusa de procurori, dupa perchezițiile de saptamana trecuta.