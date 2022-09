Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni se lauda ca au prins un țepar, la doua luni de la fapta. Barbatul se prezentase drept medic și astfel a reușit sa obțina 75.000 de lei de la o batrana din Cluj-Napoca. Este vorba despre clasica metoda de inșelaciune „Accidentul”. Țeparul este din județul Ialomița și are 33 de ani.…

- O minora de 17 ani, care traversa calea ferata neregulamentar, a fost lovita mortal de un tren. Accidentul s-a produs dimineața in orașul Florești.Potrivit poliției, in momentul traversarii caii ferate, adolescenta avea caștile in urechi.

- O tanara de 20 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul a avut loc aseara, pe șoseaua Carpineni-Mingir.Potrivit poliției, tanara a urcat la volan fara a avea permis de conducere.

- Au aparut imagini cutremuratoare de la accidentul teribil din Frumușani in care a pierit o familie intreaga. Masina condusa de Vali, de 44 de ani, in care se aflau soția și cele doua fiice, circula cu o viteza amețitoare.

- Un motociclist, in varsta de 16 ani, care a decis sa mearga doar pe o roata, s-a izbit violent intr-un camion care venea din sens opus. Accidentul, surprins de camerele de supraveghere, s-a produs in orasul Ijevsk, Rusia, transmite Publika . Astfel, in timpul coleziunii, motocicleta a zburat in parbrizul…

- In doar cateva zile, mai multe persoane din Cluj-Napoca au fost inșelate cu mii de euro prin metoda "Accidentul". Polițiștii clujeni il cauta pe barbatul din imagini, acesta fiind unul dintre cei banuiți de comiterea faptelo

- Polițiștii au depistat in zona unei scene din cadrul festivalului Electric Castle, un tanar in timp ce procura de la un barbat din Cluj-Napoca, un plic din material plastic, in interiorul caruia se afla o "substanța pulverul

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier teribil, petrecut la ieșire din localitatea Ciucea spre Cluj-Napoca. O tanara a decedat, iar trei persoane au ajuns la spital, intre care și o fetița de doar 10 ani. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit…