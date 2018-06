Stiri pe aceeasi tema

- "Conform datelor preliminare obtinute de reprezentantii oficiului consular, opt cetateni romani au fost raniti in urma accidentului. Dintre acestia, sase au primit ingrijiri la fata locului, iar ceilalti doi au suferit rani grave si au fost transportati la o unitate medicala din zona pentru asistenta…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, duminica seara, ca accidentul rutier produs in cursul acestei zile pe drumul national 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in tara noastra, este in atentia Consulatului ...

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca trupurile neinsufletite ale celor noua romani morti in accidentul din Ungaria, in urma cu cateva zile, au fost aduse in tara, costurile fiind suportate de minister.

- Un gravi incident s-a produs, duminica, pe aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, Ungaria. O ciocnire dintre doua microbuze care transportau pasageri s-au ciocnit. Opt romani au fost raniți in accident.