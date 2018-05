Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile cubaneze au confirmat ca 110 persoane au murit, dupa ce un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit in apropierea aeroportului din Havana, principalul aeroport din Cuba, fiind cel mai grav incident aerian din Cuba in ultimii 30 de ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Accident aviatic groaznic petrecut in Cuba. Peste 110 oameni și-au pierdut viața, iar 20 dintre aceștia erau chiar preoți. Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor.…

- UPDATE, 20 mai ora 6:30 – Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor, citat de AFP. Aceasta cutie neagra, intrata in posesia comisiei de ancheta, se afla ‘in stare…

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika a decretat trei zile de doliu national incepand de miercuri, ca urmare a prabusirii unui avion militar langa aeroportul Boufarik, situat la circa 30 de kilometri sud de capitala Alger, accident in care 257 de persoane si-au pierdut...

- Cei noua barbați care au murit in accidentul grav petrecut la Viișoara au fost conduși pe ultimul drum. Rudele celor care au plonjat cu mașina in raul Bistrița au pornit un adevarat scandal.

- Cinci romani si au pierdut viata in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Accidentul s a produs in cursul zilei de joi.Ancheta autoritatilor locale cu privire la acest incident este in curs de desfasurare.Premierul Viorica…

- Cutia neagra a avionului privat prabușit in munți, in Iran, a fost gasita, anunța surse din ancheta citate de ABC News, scrie Digi24. Avionul se intorcea in Turcia din Emiratele Arabe Unite. La bordul lui se aflau o viitoare mireasa și prietenele acesteia, care urmau sa-i fie domnișoare de onoare. Acestea…

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa.