Boeing este una dintre cele mai mari companii din lume, dar gigantul companiei aeriene a avut un ultim doi ani foarte tumultuos. Chiar inainte de pandemia Coronavirus din 2020, compania se confrunta deja cu scaderi accentuate ale diferitelor valori din cauza unei controverse majore la nivel mondial in jurul unuia dintre modelele sale de avioane. Potrivit datelor prezentate de Buyshares.co.za , veniturile Boeing de 58,16 miliarde dolari in 2020 au reprezentat o scadere de 42,5% fața de veniturile record din 2018 de peste 101 miliarde dolari. In 2018, Boeing zbura foarte sus dupa ce a depașit venituri…