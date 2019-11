Accidentele de avion mortale sunt mai putine dar mai costisitoare (studiu) Numarul accidentelor de avion mortale a scazut in ultimii ani insa incidentele legate de coliziunile de avioane la sol sau cu pasari sunt in crestere si ii costa din cei in ce mai mult pe asiguratori, arata un studiu publicat marti, transmite AFP.



In pofida celor doua accidente in care au fost implicate avioane Boeing 737 MAX in Indonezia (octombrie 2018) si in Etiopia (martie 2019), care au provocat 346 de morti in total, securitatea aeriana nu a fost niciodata atat de ridicata, sustine divizia de aviatie a grupului german de asigurari Allianz (AGCS) in raportul intitulat 'Aviation… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

