Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat, joi, la Iași, ca numarul de refugiați care sosesc din Ucraina din cauza invaziei rusești este mai mare decat cel al refugiaților sirieni in perioada 2015-2016, și ca el crește intr-un ritm mult mai rapid.

- 15 accidente rutiere cu implicare mijloacelor de transport inregistrate in Ucraina au fost inregistrate in Moldova, de la inceputul raboiului in țara vecina. Informația a fost oferita de Viorel Cernauțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.

- Numarul de apeluri de urgența cu referire la situațiile in care sint implicați cetațeni din Ucraina este in creștere, in ultimele zile, a anunțat astazi șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu, in cadrul unui briefing de presa. Este vorba de cazuri de accidente rutiere și conflicte…

- Alte 734 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 321 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14 - Ucraina (inclusiv 12 refugiați), 1 - Marea Britanie.

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U BT Cluj, a anuntat, miercuri seara, ca scoate la vanzare 10 locuri premium, in valoare de cate 500 de lei, la meciul din 8 martie, cu Unicaja Malaga, din Liga Campionilor. Biletele la acest meci s-au epuizat luna trecuta in cateva ore de la punerea in vanzare.…

- La nivelul județului Suceava sunt disponibile 2.960 de locuri pentru refugiații din Ucraina, informeaza ISU Suceava. Sunt locuri de cazare puse la dispoziție de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, unitați administrativ teritoriale, operatori economici și persoane fizice. Numarul total al locurilor…

- Alte 488 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 260 in regiunea transnistreana, iar șase cazuri in randul refugiaților. Din numarul total de doua sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - Ucraina, 1 - Franța.

- sursa foto: NATO.int Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat joi ca NATO și-a activat planurile defensive, refuzand sa spuna daca alianța și-a mai activat acest plan vreodata in istoria sa. El a adaugat ca liderii NATO au decis sa trimita trupe și echipamente suplimentare in statele din estul Alianței…