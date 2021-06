Accidente rutiere în județul Mureș In aceasta seara un TIR a ieșit de pe carosabil intre localitațile Gaiești și Acațari. Pompierii militari asigura masurile PSI. Din fericire nu sunt anunțate victime. In localitatea Vanatori un autoturism a parasit partea carosabila, nu este nevoie de intervenția pompierilor de la Detașamentul din Sighișoara. In localitatea Țigmandru in accident rutier sunt implicate cinci autoturisme. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

