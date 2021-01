Stiri pe aceeasi tema

- În urma averselor sub forma de ninsoare, precum și a temperaturilor sub zero grade Celsius înregistrate în cursul nopții, mai multe drumuri judetene au fost afectate și de fenomenul de polei, traficul rutier fiind îngreunat. …

- Serviciul de Salvamont din Alba acționeaza pentru recuperarea unui turist cu dureri musculare, in zona comunei Arieșeni, varful Bihor. Intervenția are loc in urma unui apel la 112 prin care este raportat turistul care acuza dureri musculare. In vederea intervenției, se acționeaza cu un autoturism de…

- Iarna și-a intrat in drepturi in mai multe zone ale Romaniei, iar efectele sale s-au resimțit in randul șoferilor blocați in nameți, care, deși au fost avertizați inainte sa se aventureze in munții noștri, au fost luați prin surprindere. Un astfel de exemplu este și drumul Balcești – Dealu Botii...…

- Un sfarșit de saptamana plin de evenimente rutiere in Bihor. Un șofer oradean a fost prins conducand cu o alcoolemie de 1.61 mg/l, un alt șofer aflat sub influența alcoolului a produs un accident rutier, iar un alt oradean a fost surprins de radar conducand cu peste 100 Km/h, in localitate.

- Inca de la primele ore ale dimineții de sambata, pompierii și polițiștii au intervenit pe mai multe drumuri din tot județul Dambovița, in urma producerii unor accidente The post Sambata: Accidente in lanț pe drumurile din județ first appeared on Partener TV .

- Kaufland Romania iși ofera spațiul din magazine pentru a gazdui producatorii locali mici de legume fructe care intampina dificultați in comercializarea marfii in aceasta perioada. Producatorii mici locali de legume fructe din intreaga țara sunt invitați sa se inscrie pana pe 7 decembrie 2020 in program,…

- SC Drumuri Poduri Maramures SA este pregatita sa intervina in sezonul de iarna 2020–2021 pentru deszapezirea drumurilor județene. La nivelul județului Maramures sunt incadrate la categoria drumuri judetene un numar de 39 drumuri, in lungime totala de 783 km. Intretinerea retelei de drumuri judetene…

- Duminica neagra pe drumurile din tara. Mai multe accidente, soldate cu morți și raniți, s-au produs, din cauza ceții, alcoolului și neatenției la volan. Potrivit politiei, un impact fatal a avut loc in apropiere de localitatea Ceadir-Lunga.