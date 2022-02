Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții de marți, in jurul orei 01:56, echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o cladire din Targoviște, Micro IV, str.Radu Popescu.La locul evenimentului au fost mobilizate forțe de la Detașamentul Targoviște cu trei autospeciale de stingere cu apa…

- La miezul nopții, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca i-a fost avariat autoturismul, parcat in afara parții carosabile, in localitatea Șotanga, iar șoferul celuilalt autovehicul și-a continuat deplasarea.Polițiștii,…

- Echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa și o anexa și in comuna Valea Lunga.Au fost mobilizate forțe de la Detașamentele Moreni și Pucioasa cu patru autospeciale de stingere cu apa și spuma și doua ambulanțe SMURD.La locul incendiului, pompierii au constatat…

- Din primele informații au implicate doua autovehicule, iar o persoana ranita ușor, neincarcerataA acționat Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD.La locul evenimentului echipajul de paramedici au preluat o femeie insarcinata, ranita ușor și au transportat-o…

- Aproape de miezul nopții, pompierii au intervenit in cazul unui incendiu izbucnit la o casa in comuna Barbulețu.Pompierii au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, doua de la Garda Voinești și una de la Detașamentul Targoviște, iar SAJ Dambovița cu o ambulanța.Forțele de intervenție…

- Evoluția principalelor fenomene demografice in Dambovița, in luna septembrie 2021, a fost caracterizata prin creșterea natalitații dar și a mortalitații. Numarul deceselor inregistrate in luna septembrie 2021 a crescut fața de luna precedenta, dar a inregistrat scaderi fața de luna septembrie 2020.Mai…

- Incendiul a izbucnit intr-un bloc din Targoviște,Micro XII, str.Ilie Florescu, bl.7, etajul 2. A intervenit Detașamentul Targoviște cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma.La locul evenimentului pompierii au constatat ca ard, in interiorul unei camere, materiale textile și elemente de mobilier.…

- Pompierii au intervenit pentru stingerea a doua incendii in localitațile Voinești și Rascaeți.Primul incendiu a izbucnit la o anexa in comuna Voinești, sat Gemenea. La locul evenimentului au acționat echipaje de pompieri de la Garda Voinești cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și de la…