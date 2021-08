Doua accidente in care au fost implicate 18 persoane a avut loc, duminica, pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Capitala. In total, 18 persoane au fost implicate, din 7 masini. Din fericire, nici șoferii și nici pasagerii nu au fost raniți. O singura persoana a cerut ajutorul echipelor de prim-ajutor. Conform centrului Infotrafic pe autostrada […] The post Accidente in lanț pe Autostrada Soarelui. 7 mașini cu 18 persoane au fost implicate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .