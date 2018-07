Stiri pe aceeasi tema

- Directorii carierelor Pinoasa si Pesteana au fost demisi, luni, de conducerea Complexului Energetic Oltenia, dupa accidentele de munca din ultimele trei zile, in care un lacatus a murit strivit de banda care transporta carbune, iar doi electricieni au fost raniti grav dupa explozia unui panou.

- Directoratul CE Oltenia a emis decizii cu privire la constituirea la nivelul fiecarei sucursale energetice si exploatari miniere a unor comisii pentru reevaluarea si reanalizarea din punct de vedere tehnic a tuturor instalatiilor in vederea identificarii eventualelor neconformitati, pentru asigurarea…

- Un miner, de 49 de ani, angajat al Complexului Energetic Oltenia, la cariera Pesteana Nord, a murit in aceasta dimineața dupa ce a fost prins de o banda de transport carbune. Barbatul era incadrat pe un post de lacatus mecanic ...

- In data de 21.07.2018, la Cariera Pinoasa din cadrul Complexului Energetic Oltenia S.A., au avut loc doua accidente de munca soldate cu trei victime. La ora 08.00, masinistul Deaconescu Gheorghe, in varsta de 40 ani si o...

- In conducerea Complexului Energetic Oltenia nu exista niciunul dintre reprezentanti din Gorj. Afirmatia ii apartine fostului manager, Laurentiu Ciurel, care a scris pe blogul sau ca cei care conduc acum compania sunt cei care nu au inregistrat performante pe vremea in care conduceau entitatile…