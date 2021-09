Accidente în lanț în București. 6 mașini au fost avariate într-un accident Mai multe mașini au fost avariate joi noapte in București. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Un șofer a avariat șase mașini dupa ce a atins un scuar pe șoseaua Pantelimon și a riscoșat in autoturismele parcate pe marginea drumului. Un alt accident s-a produs pe bulevardul Basarabia. Din cauza vitezei, un șofer a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat. Tot din cauza vitezei s-a produs un accident și pe Bulevardul Unirii. Doua mașini au fost implicate. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat in afara drumului și a lovit doi copaci. Niciunul dintre șoferi nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

