Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la „Ambulanța pentru Monumente” lucreaza la restaurarea unei case care a fost construita in 1849, aflata intr-o zona izolata de langa Zlatna. Casa „Citera” se afla intr-o zona izolata, sub Masivul Dambu. Arhitectura este specifica satelor risipite pe munți. S-a descoperit și o inscripție…

- O femeie care circula, luni seara, dupa lasarea intunericului, pe carosabil, a fost accidentata mortal de un autoturism pe raza comunei Breasta. Polițiștii craioveni au fost sesizați luni seara, in jurul orei 18.15, despre producerea unui eveniment rutier pe DJ 606A. Un barbat, de 41 de ani, din Craiova,…

- Arancha Corcero Giron, o asistenta medicala de 27 de ani, a fost a fost mușcata și ucisa de 5 caini in timp ce se plimba langa locuința sa din Roales del Pan, un sat cu o mie de locuitori din provincia spaniola Zamora, relateaza El Pais și The Sun.Femeia obișnuia sa se plimbe pe langa casa ei, insa…

- Incident violent in satul Culmea din judetul Constanta Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta anunta trimitere in judecata pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 17.10.2023 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta…

- O femeie in varsta de 78 de ani a fost lovita de o mașina in dimineața aceasta pe trecerea de pietoni de pe strada Fabricii din municipiul Satu Mare. Poliția a constatat ca șoferul, in varsta de 52 de ani, a lovit-o pe femeia de 78 de ani din Satu Mare, care traversa strada in […]

- Caz șocant in Fașia Gaza! Printre cei peste 1.000 de oameni morți se numara și un bebeluș și mama lui, care au fost gasiți fara viața sub ruinele din urma atacurilor. Micuțul avea doar o luna și a fost gasit langa mama lui.

- Accidente rutiere in Alba Iulia: Un barbat și o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale Accidente rutiere in Alba Iulia: Un barbat și o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 13.30, o femeie de 54 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism…

- Un accident violent s-a produs vineri in județul Constanța, intre doua mașini. In urma impactului, la stația de taxare Giurgeni, o persoana a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN2A, in apropierea stației…