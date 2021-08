Accidente de munca la Auchan. Ambele identice ca ora si imprejurare. Ce spune ITM Constanta Potrivit unui raport al ITM Constanta, in data de 06.08.2021, ora 06:40 la SC AUCHAN ROMANIA SA a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui angajat". Este vorba despre BGM, casier, care "in timpul deplasarii, a calcat int o groapa din trotuar si s a accidentat la piciorul stang". In acelasi raport al ITM Constanta, putin mai jos, se arata ca "in data de 06.08.2021, ora 06:40, la SC AUCHAN ROMANIA SA, a avut loc un eveniment soldat cu pi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 26 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 2 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.270. In intervalul 25.07.2021 (10:00) – 26.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați…

- Operatorii de apa și canalizare din Romania sarbatoresc astazi Ziua lucratorului din serviciile publice de alimentare cu apa și canalizare. Marcata in fiecare an la data de 20 iulie, prin Contractul Colectiv de Munca la nivel național, aniversarea evidențiaza rolul determinant pe care il au societațile…

- La interval scurt in Constanta si Mamaia au avut loc, ieri, doua accidente.Nu ca ar fi fost singurele insa cele doua au avut un numitor comun: ambele au ajuns cu rotile in sus dar au fost inregistrate si victime.Primul a avut loc in jurul orei 10.00, cand potrivit IPJ politistii rutieri au fost sesizati…

- Potrivit unui comunicat de presa postat pe pagina de internet a ITM Constanta "in data de 05.07.2021, ora 18:10, la SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat". Date de identificare a victimei: Burlacu Eugen Daniel, conducator auto, 40 de ani. Imprejurarile…

- Parohia Bisericii Armene din Constanta . organizeaza, in aceasta dupa amiaza, "o noua seara culturala, de la ora 17.00, in foisorul din curtea Bisericii Apostolice Armene Sfanta Maria din Constanta".Potrivit paginii oficiale a parohiei "doamna teatrolog Anaid Tavitian ne va prezenta personalitati ale…

- Ministrul Transportutilor, Catalin Drula, a fost intrebat, marti seara, la TVR, daca mai multe autostrazi ar reduce numarul de accidente si a afirmat: ”Da, absolut si asta e ceva ce vedem deja. Autostrada Bucuresti – Contanta, pe care o stiu toti romanii, ca poate au mers pe ea la mare, in trecut, inainte…

- Romania este singura tara care are la dispozitie vaccinuri la liber iar daca vrem ca lucrurile sa se schimbe in materie de vaccinare trebuie sa existe cat mai multe centre mobile, institutiile sa colaboreze intre ele iar procesul sa mearga in mediul rural, a declarat sambata, la Constanta, ministrul…

- Pretul mediu in sectorul rezidential din Romania ar putea creste in acest an cu 5-10%, factorii cheie care influenteaza piata fiind accesibilitatea, rata de ocupare a fortei de munca si rata dobanzilor, potrivit unui studiu realizat de o companie din sectorul imobiliar. "Apartamentele si duplexurile…